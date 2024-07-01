КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных в воскресенье, 30 июня.

«В понедельник Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в восточном направлении, сообщили военные Южной Кореи, что ознаменовало ее второй запуск за неделю», — сказано в публикации.

Военные Южной Кореи пока не привели никаких подробностей пуска, заявив, что подробно анализируют все его характеристики, включая тип ракеты и дальность ее полета.

Ранее, 26 июня, КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Южной Корее отметили, что запуск, вероятно, закончился неудачей.

До этого, 30 мая, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. При этом телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии сообщил, что «снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны» страны.

27 мая КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря. Запуск произошел после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ель, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Китая Ли Цян провели в понедельник трехсторонний саммит в Сеуле и подтвердили свою приверженность делу содействия миру на Корейском полуострове.