Президент ЮАР заявил о создании правительства национального единства

В ЮАР сформировано правительство национального единства при поддержке 11 партий парламента. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил президент страны Сирил Рамафоса.

«Правительство национального единства в его нынешней форме является беспрецедентным в истории ЮАР. <...> Оно будет основываться на ряде четких принципов, которые установлены в интересах народа страны», — заявил он во время телевизионного обращения к нации.

Пол Машатиле переназначен на пост вице-президента, добавил Рамафоса.

14 июня cтало известно, что нижняя палата парламента ЮАР — Национальная ассамблея — избрала президентом страны Рамафосу. Он получил 283 голоса. За лидера партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малему, который был также выдвинут на пост главы государства, проголосовали 44 депутата.

Агентство Reuters отметило, что Рамафоса пришел к победе благодаря договоренности с оппозицией о создании правительства национального единства. На этот шаг переизбранному президенту пришлось пойти после того, как Африканский национальный конгресс (АНК), правящая партия ЮАР в течение последних 30 лет, получил худшие результаты голосования с момента прихода к власти.