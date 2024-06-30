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Двое сирийских военных пострадали при атаке со стороны террористов

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Фото: Global Look Press/Carol Guzy
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Двое военных сирийских правительственных сил были ранены в результате обстрела со стороны террористов. Об этом в воскресенье, 30 июня, в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населенного пункта Басратун провинции Алеппо ранено двое сирийских военнослужащих», — рассказал он.

По словам Попова, всего в течение суток было зафиксировано два обстрела со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещенные в РФ террористические организации) в провинциях Идлиб и Алеппо.

Также в ЦПВС рассказали, что подразделения российской военной полиции провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

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Ранее, 19 июня, Попов сообщал, что один сирийский военнослужащий погиб в результате снайперского огня террористов в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.

До этого, 18 июня, в идлибской зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Перед этим, 16 июня, в результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных войск в Сирии со стороны террористических группировок было ранено двое военнослужащих.

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