Эксперт назвал взятие через туннель опорника ВСУ в ДНР «русской наукой побеждать»

Военный эксперт Виктор Литовкин в воскресенье, 30 июня, назвал взятие военными Вооруженных сил (ВС) РФ через туннель опорного пункта украинской армии в поселке Кирово в Донецкой Народной Республике (ДНР) «русской наукой побеждать».

«Туннель был заброшен, им не пользовались ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), и они потеряли бдительность: не стали охранять туннель, думали, что он непроходимый. Наши ребята молодцы!» — поделился он с «Известиями».

Специалист отметил, что это не первый раз, когда российские военные пробивали туннели и выходили в тыл противника. Как отметил Литовкин, смекалка и военное искусство помогли военнослужащим захватить опорный пункт.

Собеседник напомнил, что похожие случаи были в истории русской армии. Например, во времена Великой Отечественной войны при проведении операции «Багратион» советские танки прошли по болотной местности и зашли в тыл к немцам. Кроме того, полководец Александр Суворов во время войны с французами прошел через Альпы, зайдя в тыл противнику, добавил он.

«Так что это русская наука побеждать! Любые населенные пункты важны для наших вооруженных сил: поселок за поселком мы освобождаем территорию Донецкой Народной Республики», — сказал эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения ВС России, расчистив и использовав подземный туннель протяженностью более 3 км, заняли опорный пункт украинской армии на восточной окраине населенного пункта Кирово. В пресс-службе объяснили, что, используя фактор внезапности, российские солдаты полностью овладели опорным пунктом. Украинские войска бросили позиции и уступили, добавили в Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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