Во Франции более 59% избирателей проголосовали на досрочных выборах в парламент

Во Франции к 17:00 (18:00 мск) 59,39% избирателей приняли участие в голосовании в первом туре досрочных выборов в Национальную ассамблею. Об этом в воскресенье, 30 июня, свидетельствуют данные МВД страны.

«По состоянию на 17:00 (18:00 мск. — Ред.) явка составила 59,39%. В 2022 году в тот же час она составляла 39,42%», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка также побила рекорд в 25,9%, став самой высокой с 1981 года. Участки закрылись в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее в этот день сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в Национальную ассамблею Франции вместе со своей женой Брижит. Уточняется, что в ходе двухтурового голосования 49,5 млн зарегистрированных избирателей выберут 577 членов Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Франции.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовали 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен на европейских выборах. Ее партия получила на них 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.