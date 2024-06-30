Санкт-Петербургский Дом музыки завершил гастрольный сезон в Индии

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина в субботу, 29 июня, провел концерт в Российском центре науки и культуры в Ченнаи в Индии. Как отметили в пресс-службе учреждения, выступление завершило 18-й сезон Дома музыки и его гастрольную часть.

В камерной программе «Посольство мастерства» выступили молодые российские солисты, лауреаты международных конкурсов. Среди них пианист Виталий Петров, виолончелистка Мария Болконская и кларнетист Вазген Юсупов. Кроме того, продолжили в пресс-службе, во время мероприятия прозвучали виртуозные сочинения Шумана, Ловрелио, Глазунова, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского и Чайковского.

30 июня солисты Дома музыки провели мастер-классы в ченнайской консерватории KM Music Conservatory, а перед концертом встретились с исполнителем и композитором из Индии Илайараджей.

Отмечается, что в гастрольную часть Санкт-Петербургского Дома музыки также вошли сцены в Японии, Белоруссии, Марокко, Германии, Бельгии, Франции, Лаосе, Вьетнаме, Люксембурге и Нидерландах.

Ранее, 13 июня, Санкт-Петербургский Дом музыки провел в Русском доме в Брюсселе концерт, посвященный Дню России. Мероприятие открыла Pezzo Capriccioso для виолончели и фортепиано Чайковского. Кроме того, гости концерта услышали сонату для виолончели и фортепиано Также солисты исполнили одно из самых узнаваемых произведений Рахманинова «Вокализ», вариации на песню «Красный сарафан» для флейты и фортепиано советского флейтиста и педагога Платонова и другие произведения.

До этого, 7 июня, музыканты также провели концерт в Русском доме в Люксембурге. Программу открыла увертюра к опере Модеста Мусоргского «Хованщина». 10 июня программа концерта «Посольство мастерства» также прозвучала в Русском доме в Париже.