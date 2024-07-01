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В России начались эксперименты по маркировке коктейлей и бакалеи

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В России 1 июля стартовали эксперименты по маркировке алкогольных коктейлей до 9% и отдельных видов бакалейной продукции, такой как пряности и специи, картофельные чипсы, начос, готовый попкорн, хлебцы, сухари, гренки и прочие снеки, соусы и продукты для приготовления соусов, кубики для бульонов и сухие заготовки для приготовления супов, уксус и его заменители.

«Во время пилотов у участников будет возможность протестировать методы нанесения маркировки на различные типы упаковки, а также отработать бизнес-процессы по работе с системой «Честный знак». Важно, что пилоты не повлияет на стоимость товаров, так как участие в них добровольное и бесплатное для бизнеса», — заявил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Эксперимент по бакалейным товарам продлится до 28 февраля 2025 года, по коктейлям — до 31 августа 2025 года.

В настоящее время в России маркировка распространяется на 17 категорий товаров, которые составляют 19% несырьевого ВВП страны. Как сообщили в ЦРПТ, благодаря внедрению маркировки доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке — на четверть, в обуви — на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза.

На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.

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Ранее, 29 июня, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к Минпромторгу с просьбой ввести маркировку сахара в продуктах. Он указал на то, что проблема чрезмерного потребления сахара — одна из самых острых в сфере питания и здоровьесбережения российских граждан.

По подсчетам Росстата, среднестатистический россиянин съедает в год 30,2 кг сахара, то есть около 83 г в сутки. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% калорийности всего рациона, то есть в среднем не более 50 г в сутки.

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