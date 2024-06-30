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Вучич рассказал об истинных желаниях Запада

Вучич: Западу нужны только ресурсы и территория России
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Фото: АР/Sarah Meyssonnier
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Президент Сербии Александр Вучич заявил 30 июня, что западные страны не волнует количество потерь со стороны России и Украины, поэтому они отвергают любые мирные инициативы посредников.

«Запад, пока не гибнут люди с Запада или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян», — сообщил сербский лидер в эфире телеканала TV Prva.

По словам Вучича, россияне и украинцы для Запада — это «пушечное мясо для их великих интересов». Он пояснил, что их интересует лишь то, что у России есть большое количество нефти, газа, фосфатов, золота и серебра.

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Ранее, 27 июня, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что западные политики ради собственной выгоды обвиняют Россию в нежелании мира на Украине. Хотя Москва неоднократно заявляла о готовности к мирному диалогу.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

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