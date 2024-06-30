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Исследование выявило связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

WP: у людей с тревожностью в два раза возрастает риск развития болезни Паркинсона
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Люди в возрасте старше 50 лет, испытывающие тревогу, склонны в два раза чаще болеть болезнью Паркинсона, чем их сверстники, не испытывающие тревоги. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на исследование, опубликованное British Journal of General Practice.

Исследователи сравнили группу из 109 тыс. человек 50 лет и старше из Великобритании, у которых был диагностирован первый эпизод тревожности в период с 2008 по 2018 год, с группой из 987 тыс. человек без симптомов тревоги.

По словам ученых, которые занимались этой работой, за десятилетие болезнь Паркинсона развилась у 331 пациента с диагнозом «тревожность», средний срок развития болезни после постановки этого диагноза — 4,9 года. Исследователи пришли к выводу, что вероятность развития болезни Паркинсона у людей с тревожностью была в два раза выше, чем у тех, кто не имел такого диагноза. Кроме того, чаще болезнь развивалась у мужчин и представителей более высоких социально-экономических групп.

«Тревожность не так хорошо изучена, как другие ранние признаки болезни Паркинсона», — заявила соруководитель исследования Анетт Шраг.

Она также добавила, что дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение тревоги, чтобы понять, как лучше лечить болезнь Паркинсона на самых ранних стадиях. Вероятность развития заболевания также выше у тех, кто страдает депрессией, нарушениями сна, усталостью, когнитивными расстройствами, низким кровяным давлением, тремором, ригидностью, нарушением равновесия или запорами, уточняется в публикации газеты.

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Ранее, 11 апреля, заведующая неврологическим отделением национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Оксана Погорельцева рассказала о необычных ранних признаках болезни Паркинсона. По ее словам, если у родственника были экстрапирамидные заболевания, к которым относится болезнь Паркинсона, то насторожиться стоит при первых проявлениях скованности или дрожи в руке. Также о начале паркинсонизма может говорить уменьшение почерка. Среди неочевидных симптомов врач назвала гипомимию, или ослабление мимики лица, а также брадикинезию, замедленность движений.

До этого, 13 апреля 2023 года, сообщалось, что ученые из Университета королевы Марии в Лондоне проанализировали медицинские записки и обнаружили определенные симптомы болезни Паркинсона, которые могут появиться за 10 лет до постановки диагноза. Исследователи выявили два новых фактора риска развития недуга. Согласно полученным данным, ими являются эпилепсия и потеря слуха.

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