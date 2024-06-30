Собянин рассказал о популярности речных круизов

С Южного и Северного речных вокзалов Москвы курсируют суда почти в 50 населенных пунктов России. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек», — отметил столичный градоначальник.

Популярностью у москвичей пользуются круизы в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Кроме того, москвичи и туристы охотно посещают речные вокзалы ради проводимых там мероприятий, среди которых концерты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия для взрослых и детей. На Северный речной часто приезжают для проведения свадеб.