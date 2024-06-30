Стала известна причина приезда рэпера Канье Уэста в Москву

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию на юбилей к модельеру Гоше Рубчинскому. Эту информацию 30 июня подтвердила «Известиям» коллега российского модельера Алена Ткач.

«Подтверждаю, но, к сожалению, на данный момент мы не можем дать комментарий», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне Рубчинскому исполнилось 40 лет.

Ранее в этот день продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву и остановился в самом ее центре. «Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» — также написала Рудковская.

Однако в информационном центре «Лужников» сообщили, что концерт Канье Уэста в Москве не планируется.