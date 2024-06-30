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На Украине задержали 17 мужчин при попытке незаконного выезда в Венгрию

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Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Сотрудники пограничной службы в Закарпатье задержали 17 человек, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«17 мужчин остановлены на границе с Венгрией пограничниками Мукачевского отряда. Во время скрытого патрулирования границы пограничный наряд отдела «Лужанка» заметил микроавтобус Volkswagen, который направлялся к границе. На задержание транспортного средства выдвинулась группа реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечалось, что автомобиль удалось остановить в 200 метрах от границы. Находившиеся в нем мужчины должны были заплатить организаторам их незаконного выезда от $3 до $12 тыс.

В настоящий момент на Украине фиксируется множество нарушений при мобилизации, также часто сообщается о попытках молодых людей призывного возраста сбежать из страны или избежать призыва иными способами.

Так, 27 июня украинскими пограничниками были задержаны две группы мужчин, пытавшихся незаконно перебраться через границу на резиновой лодке через реку Тису в Венгрию и Румынию. При этом первую группу мужчин сопровождали несовершеннолетние.

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До этого, 23 июня, начальник отдела организации пограничного контроля украинской пограничной службы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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