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МИД КНР заявил об участии Си Цзиньпина в саммите ШОС

Си Цзиньпин посетит Астану и вместе с генсеком ООН примет участие в саммите ШОС
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Фото: JADE GAO/Pool via REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин 2-6 июля совершит международное турне, в рамках которого примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также посетит Казахстан и Таджикистан. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе китайского МИД.

Со 2 по 6 июля председатель Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Астане», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.

Также сообщалось, что китайский лидер посетит с государственным визитом Казахстан и Таджикистан.

Саммит ШОС пройдет в Астане 3–4 июля. Также стало известно, что вместе с Си Цзиньпином участие в саммите примет генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет «Газета.Ru».

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В середине мая президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

Тогда же президент РФ заявил, что взаимоотношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня. Президент отметил, что Китай остается одним из самых надежных партнеров России. Так, он отметил, что на протяжении последних 13 лет именно Пекин считается главным деловым партнером Москвы.

Позже, 19 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что визит Путина в Китай — это судьбоносный шаг, который будет определять будущее всей планеты.

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