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Один человек погиб и шесть пострадали при стрельбе на свадьбе во Франции

RL: один человек погиб, шесть пострадали при стрельбе на свадьбе во Франции
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Фото: Armand Flohr
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Один человек погиб, шесть пострадали при стрельбе на свадьбе в городе Тьонвиль на северо-востоке Франции. Об этом 30 июня пишет издание Républicain Lorrain (RL).

Отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к залу торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу.

«Шестерым пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них получили серьезные ранения, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии», — сообщает издание.

Согласно информации издания, вооруженные тяжелым оружием и дробовиками нападавшие скрылись с места преступления.

Ранее, 21 июня, четверо человек погибли при стрельбе в Арканзасе, еще 14 пострадали. Отмечалось, что стрельба произошла в продуктовом магазине Mad Butcher в Фордайсе.

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