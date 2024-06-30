Один человек погиб и шесть пострадали при стрельбе на свадьбе во Франции
Один человек погиб, шесть пострадали при стрельбе на свадьбе в городе Тьонвиль на северо-востоке Франции. Об этом 30 июня пишет издание Républicain Lorrain (RL).
Отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к залу торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу.
«Шестерым пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них получили серьезные ранения, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии», — сообщает издание.
Согласно информации издания, вооруженные тяжелым оружием и дробовиками нападавшие скрылись с места преступления.
Ранее, 21 июня, четверо человек погибли при стрельбе в Арканзасе, еще 14 пострадали. Отмечалось, что стрельба произошла в продуктовом магазине Mad Butcher в Фордайсе.