Количество погибших в результате стрельбы в Арканзасе возросло до четырех

Четыре человека погибли и 14 пострадали во время стрельбы в супермаркете в штате Арканзас, США. Об этом 22 июня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

«Погибшие были идентифицированы как 62-летняя Ширли Тейлор, 23-летняя Кэлли Уимс, 50-летний Рой Стерджис и 81-летняя Эллен Шрам — «все гражданские лица,» говорится в заявлении», — сообщается в публикации.

Отмечается, что возраст раненых варьируется от 20 до 65. Среди пострадавших 11 гражданский, два сотрудника правоохранительных органов и мужчина, открывший стрельбу.

«Раненые агенты были идентифицированы как 31-летний офицер полиции Фордайса Джеймс Джонсон, который был выписан из больницы в субботу вечером, и 24-летний офицер полиции Штутгарта Джон Хадсон, чьи травмы, как сообщается, были незначительными», — добавили в публикации.

По заявлениям полиции, стрелявшим оказался 44-летний мужчина по имени Трэвис Юджин Поузи из Нью-Эдинбурга.

О стрельбе в Арканзасе стало известно 21 июня. Изначально сообщалось о двух погибших и восьми раненых. Отмечается, что стрельба произошла в продуктовом магазине Mad Butcher в Фордайсе,. Население города составляет порядка 3,2 тыс. человек. Он находится примерно в 70 милях (112 км) к югу от административного центра Арканзаса города Литл-Рок.