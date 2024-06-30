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СМИ сообщили о замеченных в КНДР значках с изображением только Ким Чен Ына

Yonhap: в КНДР впервые замечены значки без изображения предыдущих лидеров
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Фото: REUTERS/KCNA
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В КНДР начали носить значки с изображением только нынешнего лидера государства Ким Чен Ына. Об этом 30 июня сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на опубликованную Корейским центральным телеграфным агентством (ЦТАК) фотографию с пленарного заседания Трудовой партии КНДР.

«В воскресенье впервые был официально замечен значок с одиноким портретом северокорейского лидера Ким Чен Ына, что свидетельствует об ускорении усилий по прославлению третьего поколения семьи Кимов», — говорится в материале.

Фотография, по информации агентства, стала первым подтверждением использования булавок с изображением единственного портрета Ким Чен Ына. Ранее официальные лица и жители КНДР носили значки, на которых также были изображены предыдущие лидеры Северной Кореи — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

В материале говорится, что еще в 2013 году северокорейские официальные лица подтвердили южнокорейским журналистам, что значок с портретом Ким Чен Ына был создан в начале 2012 года и доступен в двух формах — круглой и квадратной.

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Ранее, 18–19 июня, президент России Владимир Путин находился с госвизитом в КНДР, где провел переговоры с лидером Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.

Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств. Кроме того, российский лидер не исключил возможности поставок оружия РФ в КНДР.

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