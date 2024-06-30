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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми прибыли в Новороссийск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми утром 30 июня прибыли в пункт назначения — Новороссийск. Они рассказали «Известиями» о моменте трагедии и эвакуации пострадавших.

«Ехали с семьей: жена и дочка. Пошла тряска, мы испугались. Потом выключился свет, потом упали», — рассказал пассажир поезда Игорь Андреевских.

Он рассказал, что после того, как поезд сошел с рельсов, сосед по купе помог семье открыть дверь. Они смогли выбраться и посмотреть, что произошло.

Также пассажир рассказал, что отправил семью в те вагоны, которые не пострадали при сходе поезда, а сам стал помогать пострадавшим.

«В принципе, паника я не сказал бы, что была, потому что всё было организованно», — отметил он.

Проводник поезда Михаил Омельченко рассказал, как проходила эвакуация пострадавших. Он отметил, что самым важным было организовать людей.

«Я дал им быстренько задания, один вагон у нас находился в подвисшем состоянии, то есть от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние, нужны были веревки. Дал одному пассажиру задание сбегать за бельем, быстренько связать из них веревки, показал как это делается. Их кинуть в окно, и по ним эвакуироваться», — поделился он.

Также проводник прошел по другим вагонам и разбил камнями эвакуационные выходы. После он дал задание уцелевшим при сходе поезда мужчинам выбраться наружу для помощи в эвакуации остальным пассажирам.

«Некоторые пассажиры были в труднодоступных местах. Пришлось с помощью физической силы открывать заклинившие двери, вытаскивать (людей. — Ред.) какими-то нестандартными способами», — рассказал Омельченко.

Он также рассказал, что эвакуированных пассажиров перевели в оставшиеся четыре вагона, которые остались стоять на рельсах, где им оказывалась первая медицинская помощь. Один вагон был выделен для людей с тяжелыми травмами.

Проводник также поблагодарил пассажиров, которые помогали в эвакуации людей.

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Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Погибли двое мужчин и одна девочка. 27 июня губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил, что на госпитализации в настоящее время остаются девять пострадавших. Одна из них, находящаяся в тяжелом состоянии девочка-подросток, будет переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля).

Всего в сошедшем с рельсов поезде, по данным губернатора, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 182 пассажира 27 июня были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

28 июня в РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми. Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график.

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