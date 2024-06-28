В РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми

В Республике Коми восстановлено железнодорожное движение после схода с рельсов вагонов поезда. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

«В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда», — говорится в сообщении.

Сообщается, что железнодорожники уже возвели насыпь, уложили 200 м новой рельсошпальной решетки, путь выровнен спецтехникой, и уже планируются работы по подъему вагонов.

Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график, добавили в РЖД.

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

27 июня «Известия» показали, как ведутся восстановительные работы на путях. Рельсы, с которых сошел поезд, были разобраны, специалисты при помощи спецтехники поднимают вагоны.

Тогда же сообщалось, что число погибших при сходе поезда Воркута – Новороссийск в Коми увеличилось до трех. В результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка.

В этот же день губернатор Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что госпитализированными в настоящее время остаются девять пострадавших. Одна из них, находящаяся в тяжелом состоянии девочка-подросток, будет переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля).

Всего в сошедшем с рельсов поезде, по данным губернатора, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 182 пассажира 27 июня были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.