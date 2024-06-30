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Пять индийских военных погибли в затонувшем танке в реке в Ладакхе

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Фото: ТАСС/AP
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Пять военнослужащих погибли в Индии, когда при переправе через реку в секторе Ладахк затонул танк, в котором они находились. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в субботу, 29 июня.

«Согласно заявлению командного центра индийской армии, танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шек во время военных учений. В сообщении говорится, что авария произошла в Сасер-Брангсе недалеко от линии фактического контроля, разделяющей Индию и Китай в регионе Ладакх», — сказано в публикации.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) принес соболезнования семьям погибших и отметил, что погибшие были доблестными солдатами на службе своего народа. Произошедшее он назвал «досадным инцидентом».

Ладакх — территория между горными системами Куньлунь и Гималаи, где с мая 2020 года обострилось противостояние Индии и Китая, обе стороны начали наращивать военное присутствие близ границы.

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Ранее, 9 июня, автобус с паломниками в Индии сорвался в ущелье, в результате погибли 10 человек, еще более 30 пострадали. Причиной аварии стал обстрел автобуса боевиками. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением во время обстрела, из-за чего транспорт сорвался в обрыв.

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