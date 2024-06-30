Выступление лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа сорвалось из-за активистов, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила газета Independent.

«Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», — говорится в материале.

Двое сотрудников попытались убрать плакат, а присутствующие на выступлении с криком призывали сорвать его.

Ответственность за проведение этой акции уже взяла на себя группа активистов Led by Donkeys, которая критикует Brexit. Фарадж был основным идеологом выхода Великобритании из ЕС.

21 июня Фарадж в интервью Би-би-си заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз из-за постоянного расширения Североатлантического альянса на восток. Комментируя это, сенатор Алексей Пушков заявил, что Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в этом НАТО. Пушков посетовал, что на «самостоятельного, яркого и национального» политика набросилась свора посредственностей, имена которых никому не известны.

При этом 1 июня глава Пентагона Ллойд Остин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что Соединенные Штаты Америки и расширение НАТО не вызывали кризис на Украине, и попытался переложить ответственность за это на Россию.