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В Британии выступление политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным

Independent: в Британии выступление Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
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Фото: REUTERS/LED BY DONKEYS
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Выступление лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа сорвалось из-за активистов, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила газета Independent.

«Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», — говорится в материале.

Двое сотрудников попытались убрать плакат, а присутствующие на выступлении с криком призывали сорвать его.

Ответственность за проведение этой акции уже взяла на себя группа активистов Led by Donkeys, которая критикует Brexit. Фарадж был основным идеологом выхода Великобритании из ЕС.

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21 июня Фарадж в интервью Би-би-си заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз из-за постоянного расширения Североатлантического альянса на восток. Комментируя это, сенатор Алексей Пушков заявил, что Фарадж не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить в этом НАТО. Пушков посетовал, что на «самостоятельного, яркого и национального» политика набросилась свора посредственностей, имена которых никому не известны.

При этом 1 июня глава Пентагона Ллойд Остин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что Соединенные Штаты Америки и расширение НАТО не вызывали кризис на Украине, и попытался переложить ответственность за это на Россию.

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