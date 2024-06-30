Годовалый ребенок утонул в бассейне в Красноярском крае

В Железногорске Красноярского края 29 июня годовалый ребенок утонул в бассейне, проводится доследственная проверка. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что мальчик вместе со своим семилетним братом играл возле небольшого бассейна на участке, за ними присматривала мать. В момент, когда женщина отвлеклась, младший ребенок потянулся в бассейн за игрушкой и упал в воду.

Родители обнаружили его спустя несколько минут, им и прибывшей на место скорой не удалось спасти ребенка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СК, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 27 июня, двое детей утонули в реке на Ставрополье. Трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватка и начали тонуть, их вытащила из реки проходившая в тот момент мимо женщина, однако в живых остался только один. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.