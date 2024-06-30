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Эксперт развенчала мифы о лимонаде

Сомелье Трифонова: некорректно утверждать, что лимонад — причина набора лишнего веса
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Большинство фактов о вреде лимонада не соответствуют действительности. Об этом 30 июня заявила сомелье и эксперт в области ритейла Анна Трифонова.

По словам эксперта, вопреки распространенному мнению частое употребление газированных напитков не вызывает зависимость. Отказаться от лимонада так же легко, как и от большинства сахаросодержащих продуктов.

Также Трифонова объяснила взаимосвязь между употреблением напитка в большом количестве и набором лишних килограммов.

«Как и любой другой продукт, содержащий сахар, лимонад может способствовать набору веса, если употреблять газировку в большом количестве. Однако утверждать, что прямой причиной набора лишнего веса является сам лимонад, абсолютно некорректно», — пояснила эксперт.

Также она рассказала, что напитком всё-таки можно утолить жажду, но временно: из-за высокого содержания в нем сахара.

«Дело в том, что приготовить домашний лимонад также можно по-разному, поэтому назвать его полезным можно будет лишь в том случае, если он произведен с минимальным количеством сахара или с использованием сахарозаменителей. Такая газировка действительно станет отличной полезной альтернативой напиткам, произведенным в заводских условиях», — объяснила специалист в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, спикер рекомендовала полоскать рот после употребления напитка, чтобы избежать воздействия лимонной кислоты на зубную эмаль.

«Спешить чистить зубы не нужно, чтобы еще сильнее не повредить эмаль, слегка «размягченную» на время под воздействием лимонной кислоты. А еще лучше — пить лимонад через трубочку, это позволит жидкости меньше соприкасаться с зубами», — сказала она.

Сомелье напомнила, что главное — это выбирать напитки с минимальным содержанием сахара и не забывать о здоровом питьевом режиме.

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Ранее, 25 июня, врач Татьяна Почеховская раскрыла вред газировки для детей. По ее словам, прием большого количества сахара в перспективе грозит развитием ожирения и разрушением зубной эмали.

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