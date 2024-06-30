Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя пострадавшими детьми на Сахалине
По факту ДТП, в котором пострадали четверо детей, было возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«По версии следствия, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на группу из четверых детей в возрасте от 8 до 12 лет. В результате трое малолетних госпитализированы в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении 53-летнего водителя возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 264 УК РФ).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего
ДТП, в котором водитель грузовика сбил четырех детей, произошло накануне. По информации регионального минздрава, состояние двух детей оценивалось как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии, ее прооперировали.