На Сахалине водитель грузовика сбил четырех детей. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 29 июня 53-летний водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, двигался по улице Приморской села Взморье с востока на запад. В районе дома 9 водитель не справился с управлением и совершил наезд на четырех несовершеннолетних пешеходов (2012 и 2016 годов рождения), идущих по краю проезжей части», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Как уточнили в Telegram-канале регионального минздрава 30 июня, троих девочек госпитализировали. Состояние двух детей оценивалось, как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии, ее прооперировали.

«Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия. Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребёнка», — говорится в сообщении минздрава.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для установления причин произошедшего.

Ранее в субботу три транспортных средства столкнулись в Чувашии, в ДТП пострадали четыре человека. В больницу были госпитализированы две женщины и две малолетние девочки.