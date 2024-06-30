Reuters сообщило о гибели 18 человек в Нигерии в результате терактов
В городе Гвоза на северо-востоке Нигерии в результате нескольких терактов погибли не менее 18 человек, сообщает 29 июня агентство Reuters со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду.
«Предполагаемые террористы-смертники по отдельности атаковали свадьбу, похороны и больницу, убив и ранив несколько человек в городе Гвоза», ― заявил Саиду.
По словам чиновника, в результате теракта погибли как минимум 18 человек, в том числе женщины и дети. Также пострадали по меньшей мере 30 человек.
До сих пор остается неизвестным, кто выступил организатором террористического акта. Как напомнили обозреватели Reuters, в штате Борно в течение последних 15 лет орудуют террористические организации «Боко Харам» и отколовшееся от нее «Исламское государство в провинции Западная Африка» (ISWAP, часть организации «Исламское государство», признанного террористическим и запрещенного в России).
В марте 2020 года почти 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных групп на шесть деревень в штате Кадуна в Нигерии. Отмечается, что среди погибших были маленькие дети.
Ранее, в феврале того же года, не менее 30 человек погибли при атаке членов исламистской группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии.