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«Мотивируют не призы и награды, а любовь к ремеслу»

Чемпион Кубка Стэнли Сергей Бобровский — о долгожданном чемпионстве, соперничестве с «Эдмонтоном» и Панарине
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Фото: REUTERS/Sam Navarro
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Из трех российских обладателей Кубка Стэнли фигура Сергея Бобровского выделяется больше всего. Далеко не только потому, что современный вратарь по значимости — больше половины команды. Важен его путь к победе. Долгий, сложный и необычайно яркий.

Сергей, безусловно, звезда с приставкой «супер». Возможно, это заявление вызовет сомнение у многих. Бобровский дает много интервью, но никогда — резонансных, не попадает в скандалы, никак не привлекает внимание к собственной личности за пределами хоккейной площадки. Он необычайно целеустремлен, но при этом предельно скромен. «Наглость — второе счастье» — утверждение, может быть, и верное, но не до конца. Именно скромность Сергея, нежелание и неумение выпячивать себя, жизненная необходимость переживать всё внутри рождают другие качества: скрупулезность подготовки, никогда не прекращающийся самоанализ, долгие поиски выхода из сложных ситуаций и пути к постоянному самосовершенствованию.

В эксклюзивном интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» голкипер «Флориды» рассказал о том, как он шел к долгожданному титулу.

— Было ли ощущение после прошлогоднего финала, что команда может больше не забраться так высоко?

— После финала 2023 года было ощущение благодарности за неоценимый опыт, важный опыт, который во многом позволил нам пройти весь путь до конца в этом году.

— В какой момент вы поняли, что повторение прошлогодней истории возможно?

— Только по факту.

— Какой момент (кроме финала) вы бы назвали в плей-офф самым сложным?

— В каждой серии были свои сложные моменты. Мы обыграли очень сильных соперников. Ни в одной из игр не было легко, и каждая из команд заставляла нас выходить из зоны комфорта и находить новые решения.

— 3:3 в финальной серии после 3:0. О чем нужно думать в этот момент? Как готовить себя, свою голову к решающей игре?

— Было нелегко. После того как счет стал 3:3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что всё, конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был еще один шанс. И, по сути, нет разницы, что было до. Счет равный, седьмая игра всё решит. Важным моментом было решение тренера и вратарей дать мне дополнительный день отдыха. Я расслабился, перезагрузился и хорошо подготовился к седьмой игре.

— Как нужно играть против Макдэвида вам лично? Что именно вы говорили партнерам, подсказывали ли, как против него действовать?

— Он очень быстрый и маневренный. Против него важно играть плотно. Нельзя давать ему время и место. Вся пятерка должна быть сконцентрирована и помогать друг другу. Считаю, парни справились со своей задачей на отлично.

— Выбил ли из колеи хитрый гол от Макдэвида с острого угла?

— Так сложилась ситуация. Из-за трафика я вынырнул на него, и уже было поздно корректировать свою позицию, чем он мастерски и воспользовался. По сути, после момента нет разницы, как соперник забил. Моя это ошибка, или всей пятеркой недоработали. Самое важное — это следующий момент.

— Кроме Макдэвида у «Эдмонтона» есть и другие сильные игроки. Стоит ли обращать внимание на особенности каждого либо надо просто играть по моменту?

— Я играю по моменту. Со временем уже знаешь игроков, знаешь, чего можно ожидать, но это всегда остается на втором плане. Главное — сам момент.

— Можно ли назвать «Флориду» максимально голодной командой? У вас было много мастеров, которые когда-то в других командах ушли на второй план.

— Не совсем понимаю, о чем речь. У нас последние три года хорошая боевая команда, которая прогрессировала от сезона к сезону. Сплоченный коллектив, дополняющий и поддерживающий друг друга.

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— Как вел себя в общении с командой генменеджер Билл Зито? Все видели, как эмоционально он реагировал на поражения в ложе.

— Билл Зито всегда старается снять давление с игроков. Он делает всё возможное и невозможное, чтобы ребята ни о чем не переживали, только играли в хоккей и получали от этого удовольствие.

— Чувствовали ли после назначения Зито в 2020-м, что пришел человек, который вас прекрасно знает?

— Да, с Биллом мы знали друг друга со времен «Коламбуса». Я чувствовал его поддержку.

— Удивились, когда Александр Барков на льду первым передал кубок вам?

— Я был счастлив получить свою мечту и наслаждался по полной этими несколькими мгновениями с кубком над головой.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Беттмэн назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились, что его дали не вам, а Макдэвиду? Или вообще было уже всё равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

— Панарин мог оказаться с вами во «Флориде», но выбрал «Рейнджерс». Не подшучивали над ним, что он сделал неправильный выбор?

— Артемий играет в мощной команде. Счет в серии с ними был 1:2, и неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру. При счете 1:3 ехать в «Мэдисон Сквер Гарден» было бы очень нелегко.

— В НХЛ вы выиграли две «Везины» (приз лучшему вратарю сезона), чемпионство. Какая мотивация будет сейчас?

— Меня мотивируют не призы и награды. Мной движет любовь к своему ремеслу. Мне 35, но в душе я тот же мальчишка, который любил хоккей в пять-семь лет и который не замечает течения времени, когда выходит на лед.

— Видели ли новость, что в заметке о финале на сайте ИИХФ не упомянули ни вас, ни Тарасенко с Куликовым? Насколько это неприятно — в Америке вас носят на руках, а в Европе делают вид, что россиян в хоккее не существует?

— Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным.

— Какие планы на отдых, где планируете провести время перед подготовкой к сезону?

— В ближайшее время поедем всей семьей домой в Россию. Уже жду не дождусь начала летней подготовки.

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