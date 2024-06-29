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Суд оправдал 28 связанных с «Панамским архивом» фигурантов

Reuters: суд оправдал 28 связанных с «Панамскими документами» фигурантов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Панамский суд оправдал 28 человек, обвиненных в отмывании денег по делам, связанным со скандалами с «Панамскими документами» и операцией «Автомойка». Об этом в пятницу, 28 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

Имена фигурантов не называются. Судья Балойса Маркинес распорядился снять все ограничения, ранее введенные в отношении всех обвиняемых, и заявил, что уголовный процесс в настоящее время отменен из-за смерти неназванного обвиняемого.

Также он заявил, что доказательства, собранные с серверов Mossack Fonseca, не соответствуют цепочке денежных переводов.

По данным агентства, Рамон Фонсека, который вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком основал ныне ликвидированную юридическую фирму Mossack Fonseca, скончался в мае после госпитализации.

Маркинес также оштрафовал на 100 бальбоа ($100) каждого из 10 свидетелей, не явившихся по повестке.

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Что касается операции «Автомойка», масштабного антикоррупционного расследования, начатого в Бразилии, Маркинес постановил, что невозможно установить, что деньги из незаконных источников поступили в Панаму из Бразилии с целью скрыть преступления.

Расследование, начавшееся в 2014 году, выявило широкомасштабные коррупционные схемы по всему региону и отправило в тюрьму десятки латиноамериканских политических и деловых лидеров, в том числе нескольких бывших президентов.

Компания Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после того, как в результате утечки конфиденциальных документов были раскрыты счета, расположенные в налоговых убежищах и связанные с такими лицами, как бывший президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и звезда аргентинского футбола Лионель Месси. Также упоминалось имя Петра Порошенко.

В 2016 году власти Дании за $900 тыс. купили скандальные материалы Mossack Fonseсa. Документы могут стать основой для расследования налоговых преступлений, совершенных внутри страны.

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