Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины

Воздушная тревога объявлена вечером 29 июня в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Около 19:10 воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях. В Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской звук воздушной тревоги раздался около 19:28.

Более часа назад воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне звучащей воздушной тревоги. Сообщалось также о взрыве в Харькове.

Позже стало известно, что повреждения в Запорожье получил один из объектов критической инфраструктуры.

До этого, 27 июня, мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в центре города. О взрыве в украинской столице сообщалось и 22 июня. Он произошел на ТЭЦ в Киеве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.