В Северной Каролине оставленная матерью девочка умерла в раскаленной машине

Полиция Северной Каролины в США предъявила женщине обвинение в непредумышленном убийстве после смерти ее ребенка в раскаленной машине. Об этом сообщает 29 июня Associated Press.

Сообщается, что восьмилетняя девочка была доставлена в местную больницу после того, как в вечером 26 июня ее нашли в критическом состоянии в раскаленном автомобиле. Позже она скончалась во время оказания неотложной медицинской помощи. Матери ребенка было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и жестоком обращении с ребенком путем умышленного действия, повлекшего серьезные травмы.

Женщина рассказала полиции, что оставила дочь в машине на время, когда она была на работе. По ее словам, перед уходом она включила в машине кондиционер, но ребенок мог выключить его из-за холода.

По словам полицейских, в последний раз женщина получила сообщение от дочери примерно за полтора часа до того, как вернулась в машину. Именно тогда она обнаружила ребенка, лежащего на полу заднего сиденья без сознания.

С помощью молотка женщина разбила заднее стекло, чтобы добраться до дочери, заявили полицейские. Затем она поехала в больницу, но остановилась у предприятия, чтобы попросить о помощи. Кто-то позвонил в службу 911, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации.

Похожая ситуация в США также произошла летом прошлого года. Тогда в американском штате Нью-Йорк умерла 14-месячная девочка, которую оставили в раскаленной машине на восемь часов.