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Запертый в раскаленном на солнце автомобиле ребенок умер в США

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Фото: CBS News
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В американском штате Нью-Йорк умерла 14-месячная девочка, которую оставили в раскаленной машине на восемь часов. Об этом 1 августа рассказал телеканал CBS News.

Инцидент произошел ранее в этот день в городе Смиттаун на Лонг-Айленде. Бабушка забыла отвезти внучку в детский сад и поехала на работу, оставив ее в машине.

Спустя восемь часов она поехала забирать девочку и обнаружила ее в припаркованном автомобиле. В местной больнице зафиксировали ее смерть.

Телеканал отметил, что с 1998 года в США от теплового удара в машине в среднем умирают 38 детей в год. 53% случаев связаны с тем, что опекуны оставили детей в автомобиле.

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В 2021 году в США приняли закон, по которому все автомобили должны быть оборудованы системой предотвращения подобных инцидентов, однако его исполнение растянуто на несколько лет.

Ранее, 22 июля, в городе Халкида на греческом острове Эвбея 46-летний доставщик еды получил смертельный тепловой удар. По предварительным данным, погибший развозил заказы из местной таверны в середине дня, несмотря на ограничение работы службы доставки с 12 до 17 часов.

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