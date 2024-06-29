В аэропорту Екатеринбурга самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге следовавший из Тобольска самолет CRJ-200 авиакомпании UVT aero, совершив посадку, выкатился 29 июня за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно летело рейсом RT-453 по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург. Об этом сообщила в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура 29 июня.

«На этапе пробега произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 м», — рассказали в ведомстве.

Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия. В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений также нет. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж.

Аэропорт Кольцово временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. На данный момент он работает в штатном режиме. По факту ЧП проводится проверка.

30 мая следовавший из Самары в Москву самолет Airbus 321 благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси.

На борту находились 179 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Предварительно, воздушное судно запросило аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси.