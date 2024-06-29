Водитель иномарки погиб при съезде авто в кювет в Братске
В городе Братск Иркутской области в результате съезда легкового автомобиля в кювет погиб человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Авария произошла в ночь на субботу, 29 июня, на 132-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй». Автомобиль Toyota Avensis вылетел с проезжей части в кювет.
Находившийся за рулем иномарки 35-летний автомобилист погиб. Как выяснилось, мужчина не имел водительских прав.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Накануне вечером, 28 июня, в Ставропольском крае опрокинулся легковой Volkswagen Polo. 24-летний водитель и его 20-летняя пассажирка погибли.