Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил свои слова о «Госдуре»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в субботу, 29 июня, в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поддержал запрет в России на ношение никабов, а также пояснил свои слова о «Государственной дуре».

Один из гостей форума обратил внимание Бастрыкина, что в Узбекистане, к примеру, запрещено носить одежду, закрывающую лицо, однако, приезжая в Россию, женщины из стран Центральной Азии носят никабы. Он поинтересовался у главы СК, можно ли запретить никабы и в РФ.

«Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — ответил на это Бастрыкин.

По его словам, именно Госдума принимает законы.

«Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить», — поддержал собеседника Бастрыкин.

Ранее, 27 июня, Бастрыкин, выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ, раскритиковал Госдуму из-за законов о мигрантах. После этого официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что Бастрыкин словами о «Государственной дуре» не хотел оскорбить депутатов, а лишь стремился привлечь внимание к сфере миграции.

В этот же день на слова Бастрыкина отреагировали в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, председатель СК оскорбил народ, избравший депутатов.