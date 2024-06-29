Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу, 29 июня, заявила, что намеревается обратиться в международные органы с просьбой осудить атаку украинской армии на Курскую область.

«Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Москалькова выразила соболезнования родным погибших в результате случившегося.

Ранее в этот день врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что ночью украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района региона. Помимо этого, продолжил Смирнов, два члена семьи были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую помощь.

Накануне вечером врио главы региона проинформировал, что за день ВСУ неоднократно обстреливали села Заолешенка, Троицкое, Веселое и Сергеевка, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, деревни Елизаветовка и Викторовка. В результате этих атак никто не пострадал. Также фиксировались сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе в ряде населенных пунктов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.