Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка

Кимаковский: ВСУ расстреляли в ДНР группу беженцев во время эвакуации из Торецка
0
Фото: Global Look Press/Juan Moreno
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики расстреляли группу беженцев во время их эвакуации из Торецка в Донецкой Народной Республики, сообщил 29 июня «Известиям» советник главы региона Игорь Кимаковский.

У нас одна группа беженцев из Торецка вышла, наши ребята их спасли, вытащили в безопасную зону. Сейчас им оказывается медицинская и психологическая помощь. ВСУ заметили это (эвакуацию. — Ред.) и уже вторую группу расстреляли», — сказал он.

Кимаковский добавил, что таким образом украинские боевики запугивают мирное население.

Он также добавил, что среди гражданских есть пострадавшие.

«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин — о деталях международного процесса Украины против России в Гааге и дальнейших действиях Москвы

В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил командира разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины к 24 годам лишения свободы за приказ расстрелять двух мирных жителей. Мужчинам удалось сбежать до того, как приказ боевика был выполнен.

Ранее, 30 мая, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. В марте 2022 года он приказал своему подчиненному на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» открыть огонь по трем мирным жителям. Один был убит, двум удалось скрыться.

В начале мая Верховный суд ДНР приговорил 34-летнего командира второго отделения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Краснощека к 27 годам колонии строгого режима. В 2022 году он вместе с сослуживцами расстрелял гражданский автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида. Находившиеся в нем мужчина и женщина погибли на месте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024