В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
Украинские боевики расстреляли группу беженцев во время их эвакуации из Торецка в Донецкой Народной Республики, сообщил 29 июня «Известиям» советник главы региона Игорь Кимаковский.
У нас одна группа беженцев из Торецка вышла, наши ребята их спасли, вытащили в безопасную зону. Сейчас им оказывается медицинская и психологическая помощь. ВСУ заметили это (эвакуацию. — Ред.) и уже вторую группу расстреляли», — сказал он.
Кимаковский добавил, что таким образом украинские боевики запугивают мирное население.
Он также добавил, что среди гражданских есть пострадавшие.
В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил командира разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины к 24 годам лишения свободы за приказ расстрелять двух мирных жителей. Мужчинам удалось сбежать до того, как приказ боевика был выполнен.
Ранее, 30 мая, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. В марте 2022 года он приказал своему подчиненному на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» открыть огонь по трем мирным жителям. Один был убит, двум удалось скрыться.
В начале мая Верховный суд ДНР приговорил 34-летнего командира второго отделения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Краснощека к 27 годам колонии строгого режима. В 2022 году он вместе с сослуживцами расстрелял гражданский автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида. Находившиеся в нем мужчина и женщина погибли на месте.