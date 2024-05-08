Убивший двух гражданских в Мариуполе боевик ВСУ приговорен к 27 годам колонии

Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил командира отделения первого отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Краснощека к 27 годам колонии строгого режима, сообщает 8 мая Следственный комитет (СК) России.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»)», — уточняется на сайте ведомства.

В период с 19 марта по 3 апреля 2022 года Краснощек, находясь на боевой позиции в Мариуполе в ДНР, вместе с сослуживцами расстрелял гражданский автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида, в салоне которого находились мужчина и женщина.

«При этом Краснощек пояснил, что руководствовался приказом командования ВСУ и других украинских формирований о насильственном удержании власти на подконтрольной киевскому режиму территории города», — уточнили в СКР.

В результате полученных ранений мужчина и женщина погибли на месте.

Из опубликованных ведомством кадров следует, что Краснощек свою вину признал.

Накануне пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Чернокнижного к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе. По данным следователей, 26-летний снайпер, руководствуясь приказом командира, прицельными выстрелами убил горожанина из автомата.