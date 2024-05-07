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Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя

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Фото: t.me/sledcom_press
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Чернокнижного к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя Мариуполя. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Он признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что боец ВСУ, находясь на наблюдательной позиции, расположенной рядом с родильным домом в Мариуполе, обнаружил проходящего вблизи мирного жителя. По данным следователей, руководствуясь приказом командира, 26-летний снайпер прицельными выстрелами из автомата убил горожанина.

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Ранее, 28 марта, сообщалось, что суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего боевика батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе.

В марте 2022 года он вместе с другими военнослужащими по приказу расстрелял автомобиль с надписью «Дети» на улице Архипа Куинжи в Мариуполе. В результате ехавшие в автомобиле мужчина, женщина и ребенок скончались на месте. Кроме того, в апреле того же года он по приказу командира расстрелял машину с двумя мариупольцами на Приморском бульваре.

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