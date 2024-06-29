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ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Евросоюз (ЕС) ввел против Белоруссии ряд санкций, аналогичных тем, что действуют в отношении России. Это следует из заявления, опубликованного в субботу, 29 июня, на сайте Европейского совета.

В частности, ЕС продлил запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых товаров и технологий. Кроме того, вводятся ограничения на экспорт в республику предметов роскоши и технологий морской навигации.

Что касается импорта, страны объединения решили запретить прямой и косвенный импорт золота и алмазов из Белоруссии. Данное решение касается гелия, угля и полезных ископаемых, в том числе сырой нефти.

ЕС также запретил транспортировку грузов автотранспортом по территории союза с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.

Ограничения коснулись и услуг. Было решено запретить предоставление определенных услуг правительству, госорганам и любым юридическим и физическим лицам, действующим от имени властей. В их числе — бухгалтерские, аудиторские, архитектурные, инженерные услуги, налоговые и IT-консультации, услуги по рекламе и т.д.

Помимо этого, Евросоюз обязал европейские компании следить за тем, чтобы экспортируемая в третьи страны «чувствительная» продукция не была перенаправлена в Белоруссию.

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ЕС 24 июня принял 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. Этот запрет касается только реэкспорта в третьи страны через ЕС, а к импорту не относится.

Новый список рестрикций включил в себя и компании из третьих стран, которые якобы содействуют РФ в обходе ограничений. Также одновременно введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц.

Как отметили в комментарии постоянного представительства России при ЕС, новый пакет санкций никак не связан с Украиной и ставит под удар европейский бизнес во благо идеологических догм Брюсселя. Там указали, что в 14-м пакете Европейский союз стал «бить по своим», решив, что европейский бизнес сможет выдержать новый удар без последствий.

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