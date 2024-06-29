Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

В Севастополе голый мужчина избил двух пожилых женщин

0
Фото: t.me/umvd_92
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе неизвестный голый мужчина напал на двух пожилых женщин. Одну из пенсионерок госпитализировали, сообщили 29 июня в Telegram-канале управления МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 июня в районе Воронцовского рынка. Неизвестный мужчина 34 лет подошел к женщинам, которые стояли у остановки, и внезапно начал их избивать ногами. На кадрах видно, как одна пенсионерка упала сразу, другая — чуть дальше. Затем он вернулся к лежащей женщине и начал бить по голове.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 34-летнего мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, и передали его медикам», — сообщили в полиции.

Врачи оказали потерпевшим необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Они изучают записи с видеокамер, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

После завершения проверки будет принято соответствующее решение.

Особо опасные пенсионеры
Название фильма не означает "красный". Английское "RED" в данном случае - аббревиатура "Retired Extremely Dangerous". В переводе - "особо опасные пенсионеры". Наши прокатчики, желая сохранить родство с оригиналом, предложили свой вариант расшифровки: "Реальные, экстремальные, дерзкие". Игра слов получилась неуклюжей. Но самому фильму это не помешало

Ранее, 28 апреля, пенсионер набросился с кулаками на пассажира метро в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского – 1», агрессора задержали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024