В Севастополе голый мужчина избил двух пожилых женщин

В Севастополе неизвестный голый мужчина напал на двух пожилых женщин. Одну из пенсионерок госпитализировали, сообщили 29 июня в Telegram-канале управления МВД России по городу.

Инцидент произошел 27 июня в районе Воронцовского рынка. Неизвестный мужчина 34 лет подошел к женщинам, которые стояли у остановки, и внезапно начал их избивать ногами. На кадрах видно, как одна пенсионерка упала сразу, другая — чуть дальше. Затем он вернулся к лежащей женщине и начал бить по голове.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 34-летнего мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, и передали его медикам», — сообщили в полиции.

Врачи оказали потерпевшим необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Они изучают записи с видеокамер, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

После завершения проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее, 28 апреля, пенсионер набросился с кулаками на пассажира метро в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского – 1», агрессора задержали.