В Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ

В Подольске по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Об этом 29 июня сообщил источник «Известий».

По информации собеседника, предварительно, в 2022 году Ольховский подписал фиктивный акт приема-передачи работ по муниципальному контракту с компанией ООО «Патриот», которая занималась установкой датчиков утечки газа, на сумму свыше 3,6 млн рублей. Однако никакие работы в рамках контракта не проводились.

Как отметил источник, экс-глава городского совета действовал для получения личной выгоды. В результате наступили «общественно опасные, тяжкие последствия».

Ольховский помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее, 17 июня, был задержан первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Отмечалось, что предприниматели, занимающиеся перевозками, платили ему за покровительство, а когда перестали это делать, он стал препятствовать их бизнесу. 18 июня суд отправил вице-мэра под домашний арест до 16 августа.