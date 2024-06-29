Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

В Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ

Источник: в Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ
0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подольске по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Об этом 29 июня сообщил источник «Известий».

По информации собеседника, предварительно, в 2022 году Ольховский подписал фиктивный акт приема-передачи работ по муниципальному контракту с компанией ООО «Патриот», которая занималась установкой датчиков утечки газа, на сумму свыше 3,6 млн рублей. Однако никакие работы в рамках контракта не проводились.

Как отметил источник, экс-глава городского совета действовал для получения личной выгоды. В результате наступили «общественно опасные, тяжкие последствия».

Ольховский помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Деньги под стол: дело о крупнейшей в РФ взятке криптой дошло до суда
Экс-следователю вменяют получение средств, эквивалентных 7,3 млрд рублей

Ранее, 17 июня, был задержан первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Отмечалось, что предприниматели, занимающиеся перевозками, платили ему за покровительство, а когда перестали это делать, он стал препятствовать их бизнесу. 18 июня суд отправил вице-мэра под домашний арест до 16 августа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024