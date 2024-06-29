Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом с сотрудниками АЭС в Турции

Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла 29 июня на трассе D-400 Мерсин – Анталья в районе Силифке. 65-летний водитель автобуса с сотрудниками АЭС потерял управление и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем.

«В результате аварии в Нцманнобе погибли сержант-специалист Барыш Гюльчичек, находившийся в машине, и Исмаилова, находившаяся в автобусе, а 35 человек получили ранения», — проинформировало издание.

Все пострадавшие в ходе аварии были оперативно доставлены в местные больницы Силифке для оказания необходимой медицинской помощи.

Оператор строительства АЭС «Аккую Нуклеар» уточнил, что в турецком Мерсине в ДТП попали два автобуса, перевозившие работников площадки строительства. Компания оказывает содействие всем службам в расследовании аварии.

«В случае если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортной компании, АО «Аккую Нуклеар» будет правовыми методами добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении. Обеспечение безопасных условий труда является приоритетом при реализации проекта АЭС «Аккую», — подчеркивается в сообщении.

Ранее, 17 июня, в муниципалитете Констанца в Румынии произошла авария с участием грузовика и автобуса, в салоне которого ехали 57 граждан Украины. Тогда 15 человек пострадали, 13 из них — дети.