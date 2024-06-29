Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом с сотрудниками АЭС в Турции

0
Фото: NTV/ntv.com.tr
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла 29 июня на трассе D-400 Мерсин – Анталья в районе Силифке. 65-летний водитель автобуса с сотрудниками АЭС потерял управление и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем.

«В результате аварии в Нцманнобе погибли сержант-специалист Барыш Гюльчичек, находившийся в машине, и Исмаилова, находившаяся в автобусе, а 35 человек получили ранения», — проинформировало издание.

Все пострадавшие в ходе аварии были оперативно доставлены в местные больницы Силифке для оказания необходимой медицинской помощи.

Оператор строительства АЭС «Аккую Нуклеар» уточнил, что в турецком Мерсине в ДТП попали два автобуса, перевозившие работников площадки строительства. Компания оказывает содействие всем службам в расследовании аварии.

«В случае если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортной компании, АО «Аккую Нуклеар» будет правовыми методами добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении. Обеспечение безопасных условий труда является приоритетом при реализации проекта АЭС «Аккую», — подчеркивается в сообщении.

С учетом инфляции: как вырастут выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу
Лимит по сумме предложили повысить до 200 тыс. рублей

Ранее, 17 июня, в муниципалитете Констанца в Румынии произошла авария с участием грузовика и автобуса, в салоне которого ехали 57 граждан Украины. Тогда 15 человек пострадали, 13 из них — дети.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024