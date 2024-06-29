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Ветеринар предостерегла от кормления домашних животных рыбой

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Фото: Global Look Press/Alexander Legky
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Домашним животным не стоит давать в пищу сырую рыбу, поскольку этот продукт может представлять серьезную опасность для здоровья питомцев. Об этом рассказала в субботу, 29 июня, доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова в интервью «Газете.Ru».

«В мясе рыб зачастую содержатся паразиты и их личинки. Поедание сырой рыбы может привести к развитию заболеваний, поражающих различные органы животных. Одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний — описторхоз, поражающий печень и желчный пузырь», — сообщила специалист.

По ее словам, свежепойманную рыбу из водоема станут есть далеко не все кошки и собаки. Эксперт пояснила, что животные в силу инстинктов могут поиграть с ней, как с добычей, однако маловероятно, что они расценят такую рыбу как вариант еды.

«Но даже вареную или жареную рыбу не рекомендуется давать кошкам и собакам. Большую угрозу для здоровья питомцев представляют кости, содержащиеся в рыбе. Они могут травмировать внутренние органы, вызывать удушье. Если они застрянут в пищеводе животного, их не всегда можно обнаружить даже при помощи рентгена или УЗИ — кости рыб нерентгеноконтрастны», — подчеркнула Меликова.

Она предупредила, что симптомом застрявшей кости у кошки может стать долговременный отказ от приема пищи. Однако выявить действительную причину такого поведения может не суметь даже опытный специалист. Поэтому лучше обезопасить питомца и не кормить кошек и собак вообще никакими видами рыбы.

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Ранее, 31 мая, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие продукты полезны для собак. Так, по его словам, в корм для собак давно стали добавлять суперфуды, то есть в составе корма может быть спирулина или зеленая фасоль. В последней содержится много витаминов-антиоксидантов, железо, фолиевая кислота, минералы и клетчатка.

До этого, 12 марта, заведующая Советской государственной ветклиникой Юлия Богданова, комментируя выражение «Не всё коту масленица», посоветовала не кормить кошек блинами. Она объяснила, что блины могут вызвать у котов аллергию, расчесывание, диарею, а также обострение хронических заболеваний — панкреатита, гастрита и почечной недостаточности.

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