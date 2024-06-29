Ветеринар предостерегла от кормления домашних животных рыбой

Домашним животным не стоит давать в пищу сырую рыбу, поскольку этот продукт может представлять серьезную опасность для здоровья питомцев. Об этом рассказала в субботу, 29 июня, доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова в интервью «Газете.Ru».

«В мясе рыб зачастую содержатся паразиты и их личинки. Поедание сырой рыбы может привести к развитию заболеваний, поражающих различные органы животных. Одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний — описторхоз, поражающий печень и желчный пузырь», — сообщила специалист.

По ее словам, свежепойманную рыбу из водоема станут есть далеко не все кошки и собаки. Эксперт пояснила, что животные в силу инстинктов могут поиграть с ней, как с добычей, однако маловероятно, что они расценят такую рыбу как вариант еды.

«Но даже вареную или жареную рыбу не рекомендуется давать кошкам и собакам. Большую угрозу для здоровья питомцев представляют кости, содержащиеся в рыбе. Они могут травмировать внутренние органы, вызывать удушье. Если они застрянут в пищеводе животного, их не всегда можно обнаружить даже при помощи рентгена или УЗИ — кости рыб нерентгеноконтрастны», — подчеркнула Меликова.

Она предупредила, что симптомом застрявшей кости у кошки может стать долговременный отказ от приема пищи. Однако выявить действительную причину такого поведения может не суметь даже опытный специалист. Поэтому лучше обезопасить питомца и не кормить кошек и собак вообще никакими видами рыбы.

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