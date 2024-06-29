Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» ежедневно оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ. Министерство обороны РФ 29 июня показало боевую работу артиллеристов на южнодонецком направлении.

Системы «Ураган» за мгновения выжигают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил старший офицер батареи РСЗО «Ураган» с позывным Урал, координаты цели военнослужащие получают от старшего начальника, после чего офицер выводит расчеты на боевую позицию, наводит машину и производит пуск снарядов. Как правило, на эту задачу у военнослужащих уходит около восьми минут.

Тем временем расчеты реактивной артиллерии находятся в постоянной готовности, поскольку приказ на поражение выявленной цели может поступить в любой момент.

«Цели бывают разные. Участвуем и в артиллерийской поддержке, помогаем нашим штурмовым отрядам, участвуем в контрбатарейной борьбе», ― заявил Урал.

До этого, 10 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком фронте при помощи РСЗО «Ураган». Работа реактивной артиллерии помогает российской пехоте продвигаться на этом участке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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