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Суд в Боливии назначил полгода предварительного заключения мятежным генералам

Bolivia TV: суд в Боливии дал полгода превентивного заключения мятежным генералам
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Фото: REUTERS/Claudia Morales
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Суд в Боливии на время следствия назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота в стране. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил телеканал Bolivia TV.

«Хуан Хосе Суньига, Хуан Арнес и Эдисон Ирахола, находящиеся под следствием по обвинению в терроризме и вооруженном восстании против безопасности и суверенитета государства, приговорены к шести месяцам превентивного заключения», — говорится в сообщении на странице телеканала в соцсети Х.

Эти полгода следствия лидеры мятежа проведут в тюрьме Чончокоро, уточнил телеканал.

Попытка госпереворота в Боливии: отставной генерал намерился захватить власть
Военные въехали в президентский дворец на танке

Ранее, 26 июня, президент Боливии Луис Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.

Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры. По данным главы государства, в результате попытки госпереворота пострадали 14 человек.

Президент страны назвал причину попытки госпереворота. По его словам, она имеет экономический аспект и связана с выдачей подряда на давний проект по литию.

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