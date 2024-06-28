В результате попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
В результате попытки государственного переворота в Боливии пострадали 14 человек. Об этом сообщил президент страны Луис Арсе, его слова цитирует издание Swissinfo в четверг, 27 июня.
Лидер страны отметил, врачи были вынуждены прибегнуть к хирургическому вмешательству в нескольких случаях.
По словам президента, »военные, устроившие попытку переворота, «стреляли в людей».
Ранее, 26 июня, президент Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.
Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньиги и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры.
Комментируя инцидент, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.