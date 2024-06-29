Причиной пожара в общежитии в Балашихе могла быть неисправная проводка

Общежитие в Балашихе Московской области, в котором в результате пожара погибли пять человек, было старым зданием, предположительно, с ненадежной проводкой, заявил 29 июня корреспондент «Известий» Александр Шпак.

«Одно из помещений этого здания ― кухня. По интерьеру можно судить, в каком состоянии находится здание. Внутри всё старое, грязное. Обратите внимание на проводку. Она явно здесь с момента основания: просто висит под потолком. Наверняка она могла быть неисправна», — сказал журналист.

По словам одного из жильцов общежития, после того как огонь начал распространяться по зданию, он эвакуировал своих детей, после чего вместе с соседом направился в другое крыло здания, чтобы вывести соседей и их питомцев.

Мужчины предприняли попытку выбить дверь в квартире, в которой произошел пожар, но им пришлось покинуть здание, поскольку коридоры заполнились угарным газом.

О пожаре в общежитии в Балашихе, в котором погибли пять человек, стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составляла 40 кв. м. Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. Обстоятельства произошедшего выясняются.