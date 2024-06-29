По факту гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

«Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В МЧС РФ подтвердили, что в результате инцидента погибли пять человек. Их тела обнаружили в горящей квартире.

О пожаре в общежитии в Балашихе, в котором погибли пять человек, стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составляла 40 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 0:19 мск. Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.