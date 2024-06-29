СМИ сообщили о нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране
В Иране неизвестные напали на автомобиль, перевозивший избирательные урны в городе Раск. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает телеканал Press TV.
«По неподтвержденным сообщениям, два человека погибли, пять получили ранения во время теракта в иранском городе Раск, в ходе которого вооруженные люди обстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Ранее телеканал сообщал, что в Иране завершился прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов.
28 июня по всему Ирану в 8:00 по местному времени (7:30 мск) открылись избирательные участки для голосования на выборах нового президента.
В выборах участвуют четыре кандидата. Это представитель духовного лидера в Совете безопасности республики Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, консерватор, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения и медицинского образования Масуд Пезешкиян.
Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.