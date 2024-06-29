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Reuters сообщило об отправке США Украине ракет ПВО в следующем пакете помощи

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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму $150 млн, включая перехватчики ПВО HAWK и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, сообщили в пятницу, 28 июня, два американских чиновника агентству Reuters.

Ожидается, что пакет помощи в области вооружений будет представлен в понедельник, сообщили официальные лица, отказавшись назвать свое имя, поскольку пакет пока не был обнародован.

Помимо перехватчиков HAWK и 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, в пакет войдут другие боеприпасы и оборудование для обеспечения оборонных нужд Украины, добавили источники.

США начали поставлять Украине ракеты-перехватчики HAWK в 2022-м году в качестве модернизации зенитно-ракетных комплексов, меньших по размеру и по дальности системы.

С 2022-го года США предоставили Украине военную помощь на сумму более $50 млрд.

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Ранее, 27 июня, палата представителей США отклонила законопроект, предложенный членами палаты Марджори Тейлор-Грин и Полом Госаром, о прекращении помощи Украине.

Говоря о возможной помощи Киеву со стороны Вашингтона после президентских выборов, политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что продолжение или сокращение поддержки Украины будет зависеть от многих факторов, в частности речь идет о результатах выборов и о ситуации на поле боя. По его мнению, не стоит думать, что при победе экс-лидера Дональда Трампа все транши разом остановятся.

Сам Трамп, рассуждая об Украине в ходе дебатов с действующим американским президентом Джо Байденом 27 июня, заявлял, что Украина не выигрывает в конфликте. Он подчеркнул, что у Киева заканчиваются солдаты и наблюдаются огромные потери.

Ранее, 13 июня, Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. В документе американская сторона заверяет в непременной военной поддержке киевского режима.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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