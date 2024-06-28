Певица Пелагея восхитилась масштабом «Алых парусов»

Праздник выпускников «Алые паруса» поражает своим масштабом. Об этом в пятницу, 28 июня, рассказала «Известиям» певица Пелагея.

«Я, конечно, пару раз была зрителем, если честно. Восхитительное мероприятие, поражающее своим масштабом. И в этом году я думаю, тоже будет классно», — отметила артистка.

Актер Марк Горонок, в свою очередь, подчеркнул, что в Санкт-Петербурге все гордятся тем, что праздник проходит в этом городе. Говоря о мероприятии, он особо отметил корабль, когда он проходит по акватории Невы, а также лазерное шоу.

«И мне кажется, это правильно, потому что ребята вступают в новый этап своей жизни. Они видят, что и руководству города, и, я думаю, руководству страны не всё равно на поколение, которое заменит тех людей, которые сейчас в строю», — подчеркнул Горонок.

В 2024 году «Алые паруса» состоятся в ночь на 29 июня на Дворцовой площади. И уже по традиции пройдет звездный концерт, масштабное световое шоу и салют. На мероприятии выступят артисты AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера станет рэпер Мот, а ведущими мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Праздник пройдет в юбилейный, 20-й, раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу 2024 года будет развернуто более 10 площадок с артистами.